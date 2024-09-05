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В центре Омска перекроют улицу, чтобы открыть Аллею олимпийцев

Также в центральной части города запретят парковку транспорта.

Источник: Om1 Омск

На набережной Оми 7 сентября состоится открытие второго этапа Аллеи олимпийцев. В связи с проведением торжественной церемонии открытия по улице Думской ограничат движение транспорта. Улица будет перекрыта от Ленина до Карла Маркса 7 сентября с 8:00 до 18:00. Объехать перекрытый участок можно по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.

Также в местах проведения торжественных мероприятий 7 сентября с 7:00 до 18:00 будет запрещена парковка всех видов транспорта.

Автомобилистов просят внимательно отнестись к изменениям и учитывать их при построении своих маршрутов.

Напомним, Аллея олимпийцев была открыта в августе прошлого года. В этом году на Аллее появятся новые бюсты выдающихся омских спортсменов. Всего установят шесть новых объектов.