В центре Омска перекроют улицу, чтобы открыть Аллею олимпийцев

На набережной Оми 7 сентября состоится открытие второго этапа Аллеи олимпийцев. В связи с проведением торжественной церемонии открытия по улице Думской ограничат движение транспорта. Улица будет перекрыта от Ленина до Карла Маркса 7 сентября с 8:00 до 18:00. Объехать перекрытый участок можно по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.