Почти на 30 км улиц Иркутска проведут комплексный ремонт в 2024

В Иркутске проведут комплексный ремонт 30 километров улиц. Работы реализую по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего будет отремонтировано 26 участков протяженностью 28,4 км. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на четырех отрезках работы уже выполнены.
— Самыми протяженными участками, которые обустраиваем в этом году, стали объездная Ново-Ленино — 3,2 км, Малая Роза — 2,7 км, Ленинградская — 1,5 км. На каждом из трех объектов работы сделаны более чем на 60%. Подрядчики выполняют задачи с опережением действующих графиков, — отметил мэр Руслан Болотов.
На свыше 90% завершены работы по улицам Чайковского, Литвинова, Горького, Академической, Байкальской от дома № 265б до № 291а и от № 236б/7 до 236в/1. На объектах провели замену дорожного и тротуарного покрытия, поставили бордюры. На остальных участках продолжается обустройство ливневок, ставят пандусы и тактильную плитку для людей с ОВЗ. Процесс комплексного ремонта продолжается на 20 улицах.