Почти на 30 км улиц Иркутска проведут комплексный ремонт в 2024

На свыше 90% завершены работы по улицам Чайковского, Литвинова, Горького, Академической, Байкальской от дома № 265б до № 291а и от № 236б/7 до 236в/1. На объектах провели замену дорожного и тротуарного покрытия, поставили бордюры. На остальных участках продолжается обустройство ливневок, ставят пандусы и тактильную плитку для людей с ОВЗ. Процесс комплексного ремонта продолжается на 20 улицах.