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ITZY выпустят новую музыку в полном составе в октябре этого года

Женский K-pop-квинтет ITZY вернется в полном составе с новым релизом в октябре этого года. Это случится спустя год после того, как участница группы Лия взяла перерыв в деятельности из-за проблем со здоровьем.

Источник: Звук

Женский K-pop-квинтет ITZY вернется в полном составе с новым релизом в октябре этого года. Это случится спустя год после того, как участница группы Лия взяла перерыв в деятельности из-за проблем со здоровьем.

Подробности о новом проекте группы пока неизвестны.

В июле агентство коллектива JYP Entertainment опубликовало заявление, в котором говорилось, что Лия вернется в ближайшие месяцы. До этого в сентябре 2023-го вокалистка взяла паузу в своей деятельности из-за «крайнего уровня беспокойства», пишет NME.

Второй студийный альбом ITZY «Born to Be» вышел в январе 2024 года. Лия почти не участвовала в записи песен, кроме своего сольного трека Blossom (2024).

Ранее K-pop-группа LE SSERAFIM выпустила ремикс на трек Crazy (2024) c певицей PinkPantheress.