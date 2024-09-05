ITZY выпустят новую музыку в полном составе в октябре этого года

Женский K-pop-квинтет ITZY вернется в полном составе с новым релизом в октябре этого года. Это случится спустя год после того, как участница группы Лия взяла перерыв в деятельности из-за проблем со здоровьем.
Подробности о новом проекте группы пока неизвестны.
В июле агентство коллектива JYP Entertainment опубликовало заявление, в котором говорилось, что Лия вернется в ближайшие месяцы. До этого в сентябре 2023-го вокалистка взяла паузу в своей деятельности из-за «крайнего уровня беспокойства», пишет NME.
Второй студийный альбом ITZY «Born to Be» вышел в январе 2024 года. Лия почти не участвовала в записи песен, кроме своего сольного трека Blossom (2024).
Ранее K-pop-группа LE SSERAFIM выпустила ремикс на трек Crazy (2024) c певицей PinkPantheress.