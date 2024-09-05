Воронежцам рассказали, ждать ли в ближайшее время осеннего похолодания

При этом, по словам Александра Сушкова, назвать это потепление бабьим летом еще нельзя. Период бабьего лета приходит только после непродолжительного похолодания. Вначале на смену установившемуся антициклону придет циклон, а уже затем его сменит длительный период теплой и сухой погоды, так называемое бабье лето. Характерным признаком бабьего лета являются летающие в воздухе паутинки. Предположительно, оно придет в регион лишь в третьей декаде сентября.