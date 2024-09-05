Воронежцам рассказали, ждать ли в ближайшее время осеннего похолодания

До конца следующей недели осенних дождей и ухудшения погоды в Воронеже не предвидится. Регион находится под влиянием устойчивого циклона. Небольшой дождь возможен в среду, 11 сентября, но температура воздуха по-прежнему будет оставаться высокой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в четверг, 5 сентября.
С субботы, 7 сентября, как сообщало РИА «Воронеж», в регионе начнет расти температура воздуха. В субботу столбики термометров поднимутся до +26 градусов, в воскресенье — до +27 градусов, а в понедельник — уже до +28 градусов.
При этом, по словам Александра Сушкова, назвать это потепление бабьим летом еще нельзя. Период бабьего лета приходит только после непродолжительного похолодания. Вначале на смену установившемуся антициклону придет циклон, а уже затем его сменит длительный период теплой и сухой погоды, так называемое бабье лето. Характерным признаком бабьего лета являются летающие в воздухе паутинки. Предположительно, оно придет в регион лишь в третьей декаде сентября.