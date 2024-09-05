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С начала весны клещи покусали почти четыре тысячи омичей

Из них 1170 человек — дети.

Источник: Комсомольская правда

Омский Роспотребнадзор публиковал статистику о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. С начала периода активности клещей в больницы обратились уже 3797 человек.

С начала года прививки против клещевого энцефалита поставили уже 96,4 тыс. человек.

«Исследовано 99,1% клещей. Из них 6,6% заражены боррелиями, 1,9% вирусом клещевого энцефалита, 1,1% моноцитарного эрлихиоза человека и 1,3% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что своевременная профилактика и соблюдение мер предосторожности, а также оперативное обращение за медицинской помощью помогут предотвратить развитие инфекции.

Омичей настоятельно просят носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей на наличие клещей.