С начала весны клещи покусали почти четыре тысячи омичей

Омский Роспотребнадзор публиковал статистику о ситуации с клещевым энцефалитом на территории региона. С начала периода активности клещей в больницы обратились уже 3797 человек.
С начала года прививки против клещевого энцефалита поставили уже 96,4 тыс. человек.
«Исследовано 99,1% клещей. Из них 6,6% заражены боррелиями, 1,9% вирусом клещевого энцефалита, 1,1% моноцитарного эрлихиоза человека и 1,3% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека», — рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что своевременная профилактика и соблюдение мер предосторожности, а также оперативное обращение за медицинской помощью помогут предотвратить развитие инфекции.
Омичей настоятельно просят носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и детей на наличие клещей.