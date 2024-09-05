Театр наций в новом сезоне представит 10 премьер

Государственный театр наций выпустит в сезоне 2024−2025 гг. 10 премьер, включая две международные. Зрителей ждут, в частности, спектакль по фильму Вонга Карвая «Любовное настроение», постановки «Тартюф» и «Дон Кихот».
«Мы планируем 10 премьер. У нас большая повестка по Китаю, по произведениям китайских сценаристов. Например, по фильму Вонга Карвая “Любовное настроение” премьера состоится в октябре», — сказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.
«Любовное настроение» — артхаусная мелодрама Вонга Карвая, вышедшая в 2000 году, получившая культовый статус. Действие фильма происходит в Гонконге 1960-х годах.
К сезону 2024/2025 Театр Наций подготовил 10 премьер. Так, уже 10 сентября состоится премьера постановки «Я не убивала своего мужа» китайского режиссера Дина Итэна роману Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзиньлянь».
В новом сезоне Театр наций также выпустит спектакль «Тартюф» по комедии Мольера. Режиссером выступит Евгений Писарев, премьера состоится в декабре на большой сцене. В спектакле заняты Сергей Волков, Игорь Гордин, Ирина Купченко, Анна Чиповская, Денис Суханов. В феврале 2025 года зрителей ждет премьера «Дон Кихота» в постановке Антона Федорова, главные роли исполнят Тимофей Трибунцев, Ольга Лерман и другие. В апреле Виктор Рыжаков выпустит «Вассу».
Миронов также сообщил, что вместе с режиссером Валерием Фокиным в апреле 2025 года начнет работу над спектаклем по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Премьера запланирована на начало уже следующего сезона.
Кроме того, Театр наций подписал соглашение о сотрудничестве с Пекинским национальным театром драмы. «7 июня в Пекине Театр наций подписал соглашение о сотрудничестве с Пекинским национальным театром драмы. Это главный драматический театр Китая. Мы договорились о взаимных гастролях в 2025 и 2026 годах», — сказала директор Театра Наций Наталья Мазур.
По словам Мазур, главным событие в рамках этого сотрудничества станет Большой фестиваль китайского современного искусства в Москве. Он запланирован на осень 2025 года, программу фестиваля руководство театра пообещало объявить позже.