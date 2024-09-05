Театр наций в новом сезоне представит 10 премьер

В новом сезоне Театр наций также выпустит спектакль «Тартюф» по комедии Мольера. Режиссером выступит Евгений Писарев, премьера состоится в декабре на большой сцене. В спектакле заняты Сергей Волков, Игорь Гордин, Ирина Купченко, Анна Чиповская, Денис Суханов. В феврале 2025 года зрителей ждет премьера «Дон Кихота» в постановке Антона Федорова, главные роли исполнят Тимофей Трибунцев, Ольга Лерман и другие. В апреле Виктор Рыжаков выпустит «Вассу».