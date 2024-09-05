В день открытия второй части омской Аллеи олимпийцев перекроют часть улицы Думской

Движения транспорта будет перекрыто 7 сентября с 8:00 до 18:00 часов на улице Думской, на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса. В местах проведения мероприятия также с 7:00 до 18:00 часов будет запрещена парковка транспорта.