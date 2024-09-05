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В день открытия второй части омской Аллеи олимпийцев перекроют часть улицы Думской

В местах проведения мероприятия также запретят парковку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в субботу, 7 сентября, часть улицы Думской перекроют из-за торжественного открытия второй части Аллеи олимпийцев, сообщили в дептрансе.

Движения транспорта будет перекрыто 7 сентября с 8:00 до 18:00 часов на улице Думской, на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса. В местах проведения мероприятия также с 7:00 до 18:00 часов будет запрещена парковка транспорта.

Фото: омский дептранс

Водителям предлагают маршрут объезда: по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.

Омичей просят заранее планировать свои маршруты с учетом всех временных изменений.

Напомним, Сергей Шелест приглашает омичей на открытие второй части Аллеи олимпийских чемпионов.

Ранее мы писали, что в Омске на улице 3-й Разъезд перекроют участок дороги. Один из непопулярных омских маршрутов незначительно изменит схему движения.