В день открытия второй части омской Аллеи олимпийцев перекроют часть улицы Думской

В Омске в субботу, 7 сентября, часть улицы Думской перекроют из-за торжественного открытия второй части Аллеи олимпийцев, сообщили в дептрансе.
Движения транспорта будет перекрыто 7 сентября с 8:00 до 18:00 часов на улице Думской, на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса. В местах проведения мероприятия также с 7:00 до 18:00 часов будет запрещена парковка транспорта.
Водителям предлагают маршрут объезда: по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.
Омичей просят заранее планировать свои маршруты с учетом всех временных изменений.
Напомним, Сергей Шелест приглашает омичей на открытие второй части Аллеи олимпийских чемпионов.
Ранее мы писали, что в Омске на улице 3-й Разъезд перекроют участок дороги. Один из непопулярных омских маршрутов незначительно изменит схему движения.