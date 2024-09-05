Экономика и инвестиции: В Ростове прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО

В донской столице под руководством Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова состоялось расширенное заседание.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА.
— Сегодня рассматриваем принимаемые меры в регионах Южного федерального округа, направленные на улучшение делового климата и обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, — обратился к участникам встречи Владимир Устинов.
Он напомнил, что указом Президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 определена стратегическая цель — увеличить к этому времени объем инвестиций в основной капитал не мене, чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020.Достичь таких высоких показателей предлагается за счет постоянного улучшения инвестиционного климата.
— В условиях санкционных ограничений вопросы активизации инвестиционной деятельности имеют первостепенное значение, — подчеркнул Владимир Устинов.
Для реализации амбициозных целей в регионах юга страны, уверен Владимир Устинов, необходимо организовать системную работу с инвесторами, формировать для них комфортные условия, сокращать административные барьеры и содействовать развитию инфраструктуры для реализации проектов.
ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА.
Сегодня на страже интересов бизнеса — не только органы власти, но и правоохранительные ведомства. О том, какую работу проводит в этом ключе прокуратура, — рассказал заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.
— Защита прав добросовестных предпринимателей является приоритетной задачей для органов прокуратуры. На федеральном и региональном уровнях принят комплекс административно-правовых актов, комплекс, направленный на снижении административной нагрузки на бизнес, на создание благоприятного инвестиционного климата. К примеру — налоговые льготы, кредитные каникулы, упрощение условий и порядка осуществления госзакупок, упрощение разрешительных процедур, освобождение бизнеса от проверок и другие меры, — сообщил Андрей Кикоть.
По его словам, органы прокуратуры уделяют самое пристально внимание защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
— В текущем году в ЮФУ выявлено больше 23 тысяч нарушений законов в сфере, связанной с предпринимательством, вынесено свыше 12 тысяч актов реагирования. 4,5 тысячи нарушителей привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, а по материалам проверок возбуждены 11 уголовных дел, — сообщил Андрей Кикоть.
КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ.
Также на заседании было отмечено, что в ЮФО формируется необходимая нормативно-правовая база, направленная на защиту прав инвесторов и развитие механизмов поддержки инвестиционной деятельности.
Обеспечено внедрение «Регионального инвестиционного стандарта», иных стимулирующих механизмов.
Параллельно развиваются промышленные площадки, индустриальные парки, бизнес- инкубаторы, особые экономические зоны и территории опережающего развития.
Внедряется региональный экспортный стандарт. В прошлом году организациям округа со стороны Российского экспортного центра оказано более 5,6 тысяч услуг. Динамика притока инвестиций по итогам 2023 года в целом по округу положительная. В экономику привлечено 2,3 трлн рублей, обеспечен рост по отношению к предшествующему году на 8,2 процента.
ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Представитель министерства экономического развития Дмитрий Косткин сообщил, что.
ЮФО традиционно находится в зоне особого внимания правительства и федеральных органов исполнительной власти.
— Мы проанализировали средние темпы развития субъектов ЮФО за пять лет. Динамика многих показателей округа опережает общероссийские темпы. Так, в 2,5 раза сократилась безработица, и если в 2020 году она еще была выше среднего по стране, то сейчас незначительно, но все же ниже. Реальные доходы населения регионов юга растут быстрее, чем средние по стране. Темпы роста промышленного производства в среднем за пять лет тоже выше общероссийских показателей. Растет производство и сельскохозяйственной продукции. Здесь наибольший рост зафиксирован в Ростовской области, в Крыму и в Волгоградской области, — заявил спикер.
КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОСТАВИЛ ПОЛПРЕД.
В то же время негативная динамика по итогам прошлого года отмечалась в Калмыкии, в Астраханской области и в Севастополе.
— Результаты рейтинга в этом году по целому ряду наших регионов ухудшились по сравнению с прошлым годом. Так, Ростовская область переместилась с 12 позиции на 17-ю, Волгоградская область с 17-го места на 22-е, Астраханская область с 20-го на 23-е, Республика Калмыкия с 21-го на 24-е, Краснодарский край с 5-го места на 6-е место, — озвучил Владимир Устинов.
Полпред подчеркнул — необходимо детально рассмотреть итоги рейтинга и определить меры по устранению существующих «пробелов» и недостатков.
Также на встрече отметили, что необходима модернизация энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в регионах.
— Сегодня государство оказывает беспрецедентную по своим масштабам финансовую поддержку регионам и предпринимателям. Нужно результативно распорядиться данными средствами, — заключил Владимир Устинов.