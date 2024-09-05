Экономика и инвестиции: В Ростове прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО

— Мы проанализировали средние темпы развития субъектов ЮФО за пять лет. Динамика многих показателей округа опережает общероссийские темпы. Так, в 2,5 раза сократилась безработица, и если в 2020 году она еще была выше среднего по стране, то сейчас незначительно, но все же ниже. Реальные доходы населения регионов юга растут быстрее, чем средние по стране. Темпы роста промышленного производства в среднем за пять лет тоже выше общероссийских показателей. Растет производство и сельскохозяйственной продукции. Здесь наибольший рост зафиксирован в Ростовской области, в Крыму и в Волгоградской области, — заявил спикер.