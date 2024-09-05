Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища.