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Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Запаса воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе достаточно. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в ответ на распространяемую в некоторых СМИ информацию, что приток воды прекратился.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день запас Чернореченского водохранилища — 36,9 млн кубических метров воды. Это нормальный объем для текущего времени года. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев уточнил, что Чернореченское водохранилище — основной источник водоснабжения города. Основное его пополнение происходит весной и зимой.

«Пересыхание части притоков рек сейчас — это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков — до минимальных объемов», — пояснил губернатор.

Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища.

Что касается распространения информации о прекращении притока воды в водохранилище, то, по мнению Михаила Развожаева, такие новости с радостью может интерпретировать ЦИПсО, чтобы вызвать волнения и панику у людей.

ЖКХ