Достаточно ли воды в Чернореченском водохранилище в Севастополе

«На сегодняшний день запас Чернореченского водохранилища — 36,9 млн кубических метров воды. Это нормальный объем для текущего времени года. Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Михаил Развожаев уточнил, что Чернореченское водохранилище — основной источник водоснабжения города. Основное его пополнение происходит весной и зимой.
«Пересыхание части притоков рек сейчас — это ежегодная ситуация: в августе и сентябре приток рек сокращается. Иногда из-за высоких температур и малого выпадения осадков — до минимальных объемов», — пояснил губернатор.
Кроме того, по его словам, в 2021 году построен водозабор на реке Бельбек по комплексному плану решения проблем с водоснабжением Севастополя. Это дополнительный и резервный источник. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города — Чернореченского водохранилища.
Что касается распространения информации о прекращении притока воды в водохранилище, то, по мнению Михаила Развожаева, такие новости с радостью может интерпретировать ЦИПсО, чтобы вызвать волнения и панику у людей.