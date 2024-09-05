В ХК «Ростов» перешел 19-летний защитник «Сочи» Никита Баклашев

В расположение ХК «Ростов» из «Сочи» был командирован 19-летний защитник Никита Баклашев. Об этом сообщили в пресс-службе донского хоккейного клуба.
Спортсмен дебютировал в ВХЛ в стартовых матчах сезона 2024/2025. С июня 2024 года он выступал за «Сочи» на правах аренды из московского «Динамо».
В сезоне 2023/2024 форвард провел 41 матч за молодежку бело-голубых, за период он набрал 9 (3+6) очков по системе «гол+пас» при коэффициенте полезности «+10» и восьми минутах штрафа.
За время выступления в МХЛ Никита Баклашев отличился 28 (6+22) баллами за результативность в 138 встречах при коэффициенте полезности «+29».
Добавим, ранее донскую команду усилили сочинцы Евгений Каменский и Захар Миць.