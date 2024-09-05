Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХК «Ростов» перешел 19-летний защитник «Сочи» Никита Баклашев

Защитник Никита Баклашев прибыл в расположение ХК «Ростов».

Источник: Комсомольская правда

В расположение ХК «Ростов» из «Сочи» был командирован 19-летний защитник Никита Баклашев. Об этом сообщили в пресс-службе донского хоккейного клуба.

Спортсмен дебютировал в ВХЛ в стартовых матчах сезона 2024/2025. С июня 2024 года он выступал за «Сочи» на правах аренды из московского «Динамо».

В сезоне 2023/2024 форвард провел 41 матч за молодежку бело-голубых, за период он набрал 9 (3+6) очков по системе «гол+пас» при коэффициенте полезности «+10» и восьми минутах штрафа.

За время выступления в МХЛ Никита Баклашев отличился 28 (6+22) баллами за результативность в 138 встречах при коэффициенте полезности «+29».

Добавим, ранее донскую команду усилили сочинцы Евгений Каменский и Захар Миць.