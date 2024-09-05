Weezer перевыпустят The Blue Album, в который войдут более 30 неизданных треков

Рок-группа Weezer анонсировала переиздание своего дебютного студийника The Blue Album (1994), которому в этом году исполняется 30 лет. В делюкс-версию альбома также войдут более 30 треков, которые ранее группой не выпускались.
Переиздание пластинки станет «наиболее полным представлением о The Blue Album, когда-либо созданном», сообщает NME.
Кроме ранее не выпущенных треков оригинальный альбом также дополнит ряд записей с ранних репетиций, «кухонные магнитофонные демо» и выступления на радио BBC.
В дополнение к огромному треклисту делюкс-версия альбома будет включать пояснительные записки от Карла Коха, «неофициального пятого участника Weezer», неизданные фотографии группы, литографии и другое.
Ранее в июне солист Weezer Риверс Куомо заявил, что, если Тейлор Свифт обратится к нему за помощью в записи рок-альбома, он с радостью примет предложение.