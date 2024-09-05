Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Weezer перевыпустят The Blue Album, в который войдут более 30 неизданных треков

Рок-группа Weezer анонсировала переиздание своего дебютного студийника The Blue Album (1994), которому в этом году исполняется 30 лет. В делюкс-версию альбома также войдут более 30 треков, которые ранее группой не выпускались.

Источник: Звук

Рок-группа Weezer анонсировала переиздание своего дебютного студийника The Blue Album (1994), которому в этом году исполняется 30 лет. В делюкс-версию альбома также войдут более 30 треков, которые ранее группой не выпускались.

Переиздание пластинки станет «наиболее полным представлением о The Blue Album, когда-либо созданном», сообщает NME.

Кроме ранее не выпущенных треков оригинальный альбом также дополнит ряд записей с ранних репетиций, «кухонные магнитофонные демо» и выступления на радио BBC.

В дополнение к огромному треклисту делюкс-версия альбома будет включать пояснительные записки от Карла Коха, «неофициального пятого участника Weezer», неизданные фотографии группы, литографии и другое.

Ранее в июне солист Weezer Риверс Куомо заявил, что, если Тейлор Свифт обратится к нему за помощью в записи рок-альбома, он с радостью примет предложение.