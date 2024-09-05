Трудное детство, ранняя беременность и алкоголь: три девушки из Иркутской области участвуют в шоу «Новые Пацанки»

Сразу три девушки из Иркутской области примут участие в социальном реалити «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!». Лейла Ключевская, Софья Кульгавая и Александра Крючкова пришли на проект не просто «покрасоваться», будущие леди хотят изменить жизнь: перестать материться, пить, курить, проработать травмы и страхи, принять себя и полюбить. У каждой из них свою история и не простая судьба, но за время шоу их направят на верный путь наставники и опытные педагоги. Конечно, результат зависит от самих участниц. Выход первой серии запланирован на 19 сентября, но пока премьера не состоялась КП-Иркутск немного расскажет о жизненном пути сибирячек.