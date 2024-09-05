Трудное детство, ранняя беременность и алкоголь: три девушки из Иркутской области участвуют в шоу «Новые Пацанки»

Сразу три девушки из Иркутской области примут участие в социальном реалити «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!». Лейла Ключевская, Софья Кульгавая и Александра Крючкова пришли на проект не просто «покрасоваться», будущие леди хотят изменить жизнь: перестать материться, пить, курить, проработать травмы и страхи, принять себя и полюбить. У каждой из них свою история и не простая судьба, но за время шоу их направят на верный путь наставники и опытные педагоги. Конечно, результат зависит от самих участниц. Выход первой серии запланирован на 19 сентября, но пока премьера не состоялась КП-Иркутск немного расскажет о жизненном пути сибирячек.
Первая героиня социального реалити — Лейла Ключевская. Девушке 25 лет и она самая старшая среди землячек, которые участвуют в проекте. Приехала на съемки из Иркутска с целью изменить жизнь в лучшую сторону и найти себя.
— Я хочу научиться жить честно, прекратить воровать и понять, что вообще мне в жизни нужно, — поделилась Лейла.
«Пацанка» родилась в семье наркозависимых, когда родители сели «за решетку» девочку отдали в детский дом. Трудные подростковые годы и отсутствие родительской любви оставили свой отпечаток. Лейла стала воровать, чтобы прокормить себя.
Правда, перечисленным жизненные испытания у сибирячки не ограничиваются. Будучи еще подростком, в 15 лет она забеременела и родила. Малыш не дожил и до двух лет… Второй ребенок появился от мужчины, который, как и ее родители употреблял запрещенные вещества.
Вторая участница — Софья Кульгавая. Девушке еще только 18 лет, но она точно знает, что без проекта и помощи педагогов не сможет принять свою женственность и отпустить волнующее прошлое.
— Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку, — рассказала Софья.
Героиня родом из Ангарска. Она рано лишилась отца, а учеба в кадетском классе в свое время стала смыслом жизни. Возможно, это и повлияло на «мужественный» характер девушки. Или мама, которая держала дома все под тотальным контролем.
20-летняя Александра Крючкова приехала на проект из поселка Лесогорск в Иркутской области. Сибирячка родилась без руки, что по мере взросления невольно наталкивало на мысль «почему именно я?». В подростковом возрасте приходилось мириться с издевками и насмешками от сверстников. Когда Саша повзрослела, появилось и мужское внимание… Только вот не к внутреннему миру девушки, а к отсутствию руки.
— Замкнулась в себе, обрезала волосы и стала носить только черную одежду. Не ощущаю себя женщиной, — поделилась Александра.
Да и алкоголь, на который «пацанка» тратит лишние деньги, уверенности не добавляет. Девушка надеется, что ей помогут раскрыть и принять себя настоящую, ведь она заслуживает любви.
Реалити «Новые Пацанки» в этом году претерпело некие изменения. Теперь по приезде 15 девушек отправятся не в Школу Леди, а на остров. Видимо участниц решили сразу окунуть в экстремальные условия. Девушки будут жить в диком лагере, окруженные джунглями и заботами о поисках пропитания. Что ещё нужно для переосмысления? Также им предстоит пройти ряд испытаний для тела и духа. Конечно, одних их там не бросят. Наставником на время «путешествия» на необитаемый остров станет блогер и телеведущий Дмитрий Масленников.