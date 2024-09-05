В Тацинском районе капитально отремонтируют школу за 500 млн рублей

Самую большую школу Тацинского района отремонтируют за полмиллиарда рублей, и работы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос жителей региона во время прямой линии 5 сентября.
— Школа действительно самая крупная в Тацинском районе. В 2025 году мы начнем капитальный ремонт. Расходы, запланированные в бюджете Ростовской области на эти цели, составляют более 500 миллионов рублей, — заверил глава региона обратившихся.
Губернатор уточнил, что капремонт не обязательно будет завершен в следующем году.
— Объем работ большой. Но точно начнем в 2025-м.