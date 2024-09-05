В Тацинском районе капитально отремонтируют школу за 500 млн рублей

Самую большую школу Тацинского района отремонтируют за полмиллиарда рублей, и работы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос жителей региона во время прямой линии 5 сентября.