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В Тацинском районе капитально отремонтируют школу за 500 млн рублей

В Ростовской области в 2025 году начнут капремонт школы в Тацинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Самую большую школу Тацинского района отремонтируют за полмиллиарда рублей, и работы начнутся уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отвечая на вопрос жителей региона во время прямой линии 5 сентября.

— Школа действительно самая крупная в Тацинском районе. В 2025 году мы начнем капитальный ремонт. Расходы, запланированные в бюджете Ростовской области на эти цели, составляют более 500 миллионов рублей, — заверил глава региона обратившихся.

Губернатор уточнил, что капремонт не обязательно будет завершен в следующем году.

— Объем работ большой. Но точно начнем в 2025-м.