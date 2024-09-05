В Ростовской области планируют открыть научно-производственный центр

— Этим занимаются не только в Ростовской области. Правительство РФ будет поддерживать разработчиков, производителей. Будет субсидировать научно- производственные центры. Мы можем помочь в получении отраслевых субсидий от минпромторга России, а также в получении грантов от платформы «Национальная стратегическая инициатива», — продолжал глава региона.