В Ростовской области планируют открыть научно-производственный центр

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, пятого сентября, во время традиционной прямой линии ответил на вопросы дончан. Один из них был задан директором центра беспилотных систем.
— Он создан при поддержке участников СВО, волонтеров и главы администрации Железнодорожного района, — пояснил руководитель центра Виктор Александрович. — У нас есть ряд вопросов, которые мы сами решить не можем, поэтому просим помощи и поддержки.
Василий Голубев поблагодарил за вопрос и сообщил, что тема развития беспилотных летательных систем — на повестке дня.
— Сегодня в РФ запущен проект — «Национальная беспилотная система». Цель — создание инновационной отрасли, открывающей дополнительные возможности в сфере контроля за состоянием промышленных объектов, линий электропередачи, трубопроводов, для мониторинга лесов, водоемов, мусорных полигонов. Еще одна задача — предотвращение чрезвычайных ситуаций. Отдельное направление — сельскохозяйственное: обработка полей, наблюдение за посевами и работой уборочных машин, — сообщил глава региона.
Василий Голубев напомнил, что в стране поставлена важная задача — к концу 2030 года увеличить выпуск беспилотных летательных систем в пять раз.
— Этим занимаются не только в Ростовской области. Правительство РФ будет поддерживать разработчиков, производителей. Будет субсидировать научно- производственные центры. Мы можем помочь в получении отраслевых субсидий от минпромторга России, а также в получении грантов от платформы «Национальная стратегическая инициатива», — продолжал глава региона.
Также Василий Голубев сообщил, что в области создали региональную программу развития беспилотных летательных систем.
— Готовимся создать и открыть научно-производственный центр. И, несомненно, я предлагаю вам включиться в эту работу, — добавил губернатор.