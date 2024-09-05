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Последние новости к вечеру 5 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 5 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 5 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 сентября 2024 года.

Путин выступил на ВЭФ-2024

Президент РФ говорил о развитии Дальнего Востока, модернизации БАМа, ресурсном и энергетическом суверенитете. Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о территориях опережающего развития.

Лавров рассказал о работе МИД по делу Павла Дурова

Глава МИД сообщил о попытках контактировать с властями Франции и адвокатами Дурова по ситуации с основателем Telegram. Пока результата у этих коммуникаций нет. По словам Лаврова, французские коллеги убеждают, что в этом деле нет никакой политики.

Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу

Дмитрий Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года. Новым министром стал его первый заместитель Андрей Сибига. Отставку Кулебы утвердили только со второй попытки.

Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам.

Новым премьером Франции стал Мишель Барнье

Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов». 73-летний Барнье стал самым пожилым премьером Франции, назначенным на этот пост. Его выбрали после серии консультаций между главой государства и основными политическими силами.