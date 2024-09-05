Последние новости к вечеру 5 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 сентября 2024 года.
Путин выступил на ВЭФ-2024
Лавров рассказал о работе МИД по делу Павла Дурова
Верховная рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
Дмитрий Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года. Новым министром стал его первый заместитель Андрей Сибига. Отставку Кулебы утвердили только со второй попытки.
Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО
Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам.
Новым премьером Франции стал Мишель Барнье
Макрон поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов». 73-летний Барнье стал самым пожилым премьером Франции, назначенным на этот пост. Его выбрали после серии консультаций между главой государства и основными политическими силами.