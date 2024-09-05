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В Ростовской области отремонтируют 29 почтовых отделений

2023 годах привели в порядок почти 200 почтовых отделений.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, пятого сентября, во время традиционной прямой линии ответил на вопросы дончан. Один из них касался почтового отделения в Песчанокопском районе. Местный житель попросил помощи в приведении в порядок почтового отделения.

— Оно находится в здании вокзала и имеет неприглядный вид, — пояснил дончанин.

Василий Голубев отметил, что вопрос актуальный.

— Сегодня у нас в регионе более тысячи почтовых отделений. Это — «хозяйство» «Почты России», — прокомментировал губернатор.

При этом область принимает активное участие в приведении почтовых отделений в надлежащее состоянии.

Так, в 2022—2023 гг. были отремонтированы 196 почтовых отделений.

Сейчас планируется привести в порядок 29 почтовых отделений. При этом список тех объектов, которые будут отремонтированы — зона ответственности «Почты России».

Василий Голубев сообщил, что правительство региона окажет содействие в том, чтобы включить в список и почту в Песчанокопском.