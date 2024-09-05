В Ростовской области отремонтируют 29 почтовых отделений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, пятого сентября, во время традиционной прямой линии ответил на вопросы дончан. Один из них касался почтового отделения в Песчанокопском районе. Местный житель попросил помощи в приведении в порядок почтового отделения.