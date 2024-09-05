В Ростовской области отремонтируют 29 почтовых отделений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, пятого сентября, во время традиционной прямой линии ответил на вопросы дончан. Один из них касался почтового отделения в Песчанокопском районе. Местный житель попросил помощи в приведении в порядок почтового отделения.
— Оно находится в здании вокзала и имеет неприглядный вид, — пояснил дончанин.
Василий Голубев отметил, что вопрос актуальный.
— Сегодня у нас в регионе более тысячи почтовых отделений. Это — «хозяйство» «Почты России», — прокомментировал губернатор.
При этом область принимает активное участие в приведении почтовых отделений в надлежащее состоянии.
Так, в 2022—2023 гг. были отремонтированы 196 почтовых отделений.
Сейчас планируется привести в порядок 29 почтовых отделений. При этом список тех объектов, которые будут отремонтированы — зона ответственности «Почты России».
Василий Голубев сообщил, что правительство региона окажет содействие в том, чтобы включить в список и почту в Песчанокопском.