Почему появляются вши и как от них избавиться в домашних условиях

Эти вши живут в одежде, постельном белье и на теле человека, перемещаясь на кожу только для питания. Платяные вши чаще всего встречаются в условиях плохой гигиены и в местах большого скопления людей, таких как приюты для бездомных или лагеря беженцев. Они также могут причинять серьезный дискомфорт, вызывая зуд и воспаление кожи.