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Новый альбом Леди Гаги выйдет в феврале 2025 года

Американская певица Леди Гага планирует выпустить свой долгожданный седьмой альбом в феврале 2025 года. А уже в октябре этого года должен выйти первый сингл с грядущего лонгплея, как намекнула на это певица в своих соцсетях.

Источник: Звук

Американская певица Леди Гага планирует выпустить свой долгожданный седьмой альбом в феврале 2025 года. А уже в октябре этого года должен выйти первый сингл с грядущего лонгплея, как намекнула на это певица в своих соцсетях.

Рекламная кампания новой пластинки стартует в тандеме с продвижением фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), где певица сыграла одну из главных ролей вместе с Хоакином Фениксом.

Леди Гага поделилась своими эмоциями в интервью для Vogue.

С этим приключением связано много боли, и, когда я начинаю исследовать эту боль, она раскрывает другую сторону моего мастерства.

Леди Гага
певица.

Последний студийный альбом Гаги Chromatica увидел свет весной 2020 года.

Не так давно Леди Гага и Бруно Марс выпустили сингл Die With A Smile (2024), покоривший сердца слушателей.