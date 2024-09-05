Губернатор Ростовской области рассказал о мерах поддержки сферы АПК

— Мы отслеживаем ситуацию, и эта работа продолжается. Оцениваем потери, которые случились для того, чтобы находить решения о мерах поддержки. Надеюсь, что наши контакты с Минсельхозом России и действия на региональном уровне позволят минимизировать проблемы, — сказал Василий Голубев.