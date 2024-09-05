Губернатор Ростовской области рассказал о мерах поддержки сферы АПК

В Ростовской области не снизили поддержку АПК, это один из приоритетов в работе донского правительства, подчеркнул в эфире «Прямой линии» губернатор Василий Голубев.
Глава региона отметил, что селяне в этом году столкнулись с трудностями из-за погодных условий — майских заморозков и летней засухи. В связи с этим была организована финансовая поддержка в виде субсидий.
В частности, в октябре 2024 года власти планируют из областного бюджета возмещать затраты на приобретение кормов, для этого зарезервировано 95 млн рублей. Такая же мера касается и племенного стада.
Если говорить о субсидиях на возмещение затрат при покупке молодняка, то в текущем году поддержка уже выделялась и составила 78 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
— Мы отслеживаем ситуацию, и эта работа продолжается. Оцениваем потери, которые случились для того, чтобы находить решения о мерах поддержки. Надеюсь, что наши контакты с Минсельхозом России и действия на региональном уровне позволят минимизировать проблемы, — сказал Василий Голубев.
Губернатор добавил, что в этом году при неплохом урожае в 11 млн тонн потери зерна составили почти 30%. Сейчас аграрии ведут вторую часть уборки урожая, которая должна пополнить запасы, а также готовятся к масштабным осенним полевым работам.