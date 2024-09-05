В Ростовской области без вести пропал 65-летний мужчина

Валерий Буровкин вышел из дома 1 сентября. С того дня информации о местоположении пенсионера нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.