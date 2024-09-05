Более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов в Иркутской области

— Одна из главных задач для нас — обеспечить граждан комфортными и достойными условиями проживания. Правительством Иркутской области сформирован реестр аварийного жилищного фонда, который будет расселяться в рамках новой программы по переселению граждан. В нее войдут жилые помещения, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, — отметил губернатор Игорь Кобзев.