Более 29 тысяч человек переехали из аварийных домов в Иркутской области

За пять лет в Иркутской области из аварийного жилья переехало более 29 тысяч человек. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, количество аварийного жилья сократилось благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».
— Одна из главных задач для нас — обеспечить граждан комфортными и достойными условиями проживания. Правительством Иркутской области сформирован реестр аварийного жилищного фонда, который будет расселяться в рамках новой программы по переселению граждан. В нее войдут жилые помещения, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Стоит отметить, что Приангарье вошло в число субъектов, которые досрочно закрыли целевой показатель. В 13 муниципальных образованиях региона из 28 выполнили все поставленные задачи по переселению из аварийного жилья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в 2024 комплексный ремонт проведут почти на 30 километрах улиц. На четырёх работы уже полностью завершились.