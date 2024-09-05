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Губернатор Василий Голубев рассказал, когда продлят набережную в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев: Набережную в Ростове будут продлевать в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону набережную на правом берегу Дона будут обновлять в два этапа. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии 5 сентября в ответ на вопрос жительницы города.

— Еще в 2012 году мы модернизировали существующую набережную. Но точно останавливаться не собираемся. Потенциально в перспективе она увеличится в два раза, до улицы 13-я Линия, — рассказал губернатор.

По словам главы региона, первой начнется строительство Театрального спуска.

— А с него в перспективе можно будет перейти и на новую набережную. Но первым стоит вопрос о переносе порта — этому объекту с сыпучими грузами не место в центральной части Ростова. Земля для переноса выделена.