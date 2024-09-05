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Донской губернатор назвал сроки получения удостоверений многодетным семьям

Работу над изготовлением удостоверений для многодетных донских семьей планируют начать осенью.

Источник: Комсомольская правда

Во время прямой линии донского губернатора 5 сентября жители села Новобессергеневка спросили у Василия Юрьевича, когда многодетные семьи смогут получить свои удостоверения, так как в их селе их не выдают.

— Этому предшествует организационная работа, которая связана с подготовкой необходимых документов. Все это нужно напечатать, — отметил губернатор.

По словам Василия Голубева, работу над удостоверениями власти планируют начать в течение осени. После чего их начнут выдавать донским семьям.

— По моим оценкам, чтобы быть готовым в полном объеме к активной работе, потребуется примерно полтора месяца.