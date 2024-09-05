В Ростовской области в этом году начнут масштабную реконструкцию участка трассы М-4

В Ростове в четверг, пятого сентября, прошла прямая линия с губернатором Василием Голубевым. Ростовчане задавали самые разные вопросы, начиная от ремонта почт и проезда по мосту на Зеленый остров, заканчивая дорогами. Так, одна из жительниц региона затронула острую тему — пробки на трассе М-4 «Дон».
— Вся страна по ней едет. А трассу то снегом заметет, то все просто в пробке стоят, — возмутилась женщина.
Василий Голубев согласился с тем, что существуют проблемы с движением по федеральной магистрали. По словам главы региона, дело в том, что транспортный поток вырастает от года к году. Причем, на десятки процентов!
Поэтому власти региона постоянно призывают «Автодор» уделять особое внимание трассе «Дон». В итоге пришли к тому, что компания будет сразу реагировать на образовавшиеся ямы, а не ждать, когда проблема приобретет больший масштаб.
— Но и с себя ответственности не снимаем, — пояснил Василий Юрьевич.
По словам губернатора, недавно был окончен ремонт проблемного участка и завершена реконструкция моста через Северский Донецк.
— И уже этой осенью начинаем подготовку первого этапа будущей реконструкции довольно протяженного участка. Его длина составляет около ста километров. В ближайшее время с руководством «Автодора» обсудим все детали. Реконструкцию начнут уже в этом году.