Губернатор Василий Голубев рассказал о новых запретах для электросамокатов

О новых ограничениях на передвижение на электросамокатах по Ростову-на-Дону рассказал губернатор Василий Голубев. Глава донского региона во время прямой линии ответил на опасения жительницы донской столицы, которая боится попасть в ДТП.
— Некоторые места в Ростове уже закрыты для проезда, например, Пушкинская улица, также ограничивается скорость, — заметил глава региона. — За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей самокатов уже составляются протоколы об административном правонарушении. Таких выписано уже порядка 1300.
По словам губернатора, уже подготовлен проект постановления правительства Ростовской области по правилам передвижения на СИМ — средствах индивидуальной мобильности.
— Определены 33 зоны, где движение на электросамокатах будет запрещено, 30 зон ограничения скорости и девять участков, где будет запрещено размещать этот транспорт. Надеюсь, в ближайшее время документ будет принят.