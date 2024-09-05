Fontaines D.C. исполнили кавер на трек Чета Бейкера Let’s Get Lost

Ирландская постпанк-группа выступила с кавер-версией на классическую джазовую композицию Чета Бейкера Let’s Get Lost (1955) на BBC Radio 2. Они также исполнили заглавный трек Romance (2024) со своего нового альбома.
Оставаясь верными оригинальному треку Let’s Get Lost Чета Бейкера, Fontaines D.C. внесли в песню свой шарм. В их исполнении романтичная композиция 50-х стала более меланхоличной и в каком-то смысле печальной.
23 августа Fontaines D.C. выпустили свой четвертый альбом Romance, который вошел в список лучших рок-альбомов месяца по версии Звук Медиа.