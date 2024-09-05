В ГД рассмотрят проект о статусе ветеранов боевых действий для сотрудников СК

Отсрочка предоставляется гражданам с высшим образованием и специальными званиями, которые работают в этих ведомствах. Также контрактники могут быть досрочно уволены с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или Следственный комитет. Помимо них, на отсрочку от армии могут рассчитывать дипломированные сотрудники органов внутренних дел.