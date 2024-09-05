Новые объекты улучшат водоснабжение в Цимлянском районе Ростовской области

Строительство водозаборов и очистных сооружений в Цимлянском районе Ростовской области должны завершить уже в 2025 году. После этого потребуются пусконаладка и обновление сетей. Об этом в эфире «Прямой линии» рассказал губернатор Василий Голубев.
— В рамках федерального проекта «Чистая вода» сейчас идет строительство водозаборов и очистных объемом порядка 20 тысяч кубометров. Предполагается, что в следующем году мы завершим этот объект и будем вести пусконаладку. Затем потребуется приведение в порядок сетей, это ответственность муниципального образования, — рассказал Василий Голубев.
Глава региона отметил, что существующие сети могут не выдержать объемы нового водовода.
— Поручу минЖКХ, минстрою региона организовать работу совместно с администрацией Цимлянского района. Очевидно, что ветхие сети необходимо менять, — подчеркнул Василий Голубев.
Донской глава добавил, что сейчас в поселке Саркел и хуторе Крутом «фактическая потребность в воде в три раза выше возможностей, которые существуют с учетом тех водоводов, которые есть». Новые водозаборы и очистные, которые построят, должны улучшить ситуацию.
При этом, стоит отметить, что работа по замене сетей водоснабжения и водоотведения практически не прекращается. За последние годы в регионе построили порядка 240 подобных коммуникаций, работы ведутся еще на 128 км сетей. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов.