Новые объекты улучшат водоснабжение в Цимлянском районе Ростовской области

— В рамках федерального проекта «Чистая вода» сейчас идет строительство водозаборов и очистных объемом порядка 20 тысяч кубометров. Предполагается, что в следующем году мы завершим этот объект и будем вести пусконаладку. Затем потребуется приведение в порядок сетей, это ответственность муниципального образования, — рассказал Василий Голубев.