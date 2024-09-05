Сведения о границах подтоплений в Ростовской области внесли в государственный водный реестр

Глава региона рассказал, что в территориях, где возникали такие ситуации, вводились режимы ЧС. Власти решали оперативные вопросы. Например, закупали для ДПЧС снаряжение и оборудование, гидравлические насосные станции и другое. Однако, подчеркивает Василий Голубев, нужно искать новые инженерные решения для решения проблемы. Обратить на нее внимание он призвал и муниципалитеты.