Сведения о границах подтоплений в Ростовской области внесли в государственный водный реестр

В Ростовской области продолжают изучать проблему подтопления территорий и домовладений. Губернатор Василий Голубев рассказал, что уже сделано для ее решения и что планируется в будущем.
По словам губернатора, с ноября 2023 года по февраль 2024 во многих территориях выпало 190% осадков от нормы. В марте специалисты фиксировали, что вода не уходит в землю.
— Какие выводы мы сделали? Во-первых, нужно искать новые решения по поддержке этих территорий, что мы и делаем. Второе — градостроительные правила. При подготовке территорий к освоению нужно учитывать гидрологическую ситуацию. Мы уже внесли сведения о границах зон подтопления в единый документ, государственный водный реестр.
Глава региона рассказал, что в территориях, где возникали такие ситуации, вводились режимы ЧС. Власти решали оперативные вопросы. Например, закупали для ДПЧС снаряжение и оборудование, гидравлические насосные станции и другое. Однако, подчеркивает Василий Голубев, нужно искать новые инженерные решения для решения проблемы. Обратить на нее внимание он призвал и муниципалитеты.
— Муниципалитеты не должны быть безразличными к этой теме. Должны всегда заниматься этой проблемой вместе с наукой, специалистами.