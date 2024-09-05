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В Ростове оборудуют еще четыре светофора для маломобильных жителей

В Ростове-на-Дону планируют оборудовать еще четыре светофора для маломобильных граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оборудуют еще четыре светофора для маломобильных жителей. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отметим, что первые светофоры с голосовым помощником появились в городе в прошлом году. В 2024 году специалисты модернизировали еще шесть светофоров. Они находятся на следующих адресах: Буденновский / Социалистическая; Буденновский / Тургеневская; Стачки/ Интернациональная / Спартаковская; Стачки/ Международная/МОПРа; Стачки/ Зорге; Ворошиловский / Варфоломеева.