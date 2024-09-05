В Ростове на проспекте Стачки построят еще один мост для трамвая

— Мы не обойдемся только одним мостом на Стачки. Так как если мы выделим на нем трамвайные пути, ситуация с транспортом только усугубится. Поэтому было принято решение построить еще один мост. Он будет и для трамвая, и для автомобилей. Таким образом мы рассчитываем, что у нас будет примерно на две полосы увеличен проезд для авто. И появится отдельная выделенная часть для трамвая на новом мосту. Поручения по проектированию уже даны, — уточнил Василий Юрьевич.