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В Ростове на проспекте Стачки построят еще один мост для трамвая

Василий Голубев дал поручение по проектированию нового моста в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Стачки собираются построить новый мост. На нем будут выделены полосы как для автомобилей, так и для трамвая. Об этом сообщил донской губернатор во время прямой линии, которая прошла пятого сентября.

— Мы не обойдемся только одним мостом на Стачки. Так как если мы выделим на нем трамвайные пути, ситуация с транспортом только усугубится. Поэтому было принято решение построить еще один мост. Он будет и для трамвая, и для автомобилей. Таким образом мы рассчитываем, что у нас будет примерно на две полосы увеличен проезд для авто. И появится отдельная выделенная часть для трамвая на новом мосту. Поручения по проектированию уже даны, — уточнил Василий Юрьевич.

строительство