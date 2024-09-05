Уфа примет фестиваль беспилотных авиасистем.

19—20 сентября фестиваль начнется в Уфе, 19—21 сентября — в Калуге, 20—22 сентября — в Рязани. Другие города можно найти на сайте.



Мероприятие объединит любителей и профессионалов в сфере беспилотных авиационных систем. Школьников в рамках трека «Мечта» ждет квест-игра, которая позволит узнать о будущем беспилотных технологий на разных этажах неба, помечтать об освоении неба — от совсем небольшой высоты до дальнего космоса.



Взрослым и детям будет интересно поучаствовать в активностях трека «Технологии»: мастер-классах, экспертных лекциях и выставках. Обменяться опытом и наработками, обсудить применение, образовательные и профессиональные траектории смогут представители профессионального сообщества и власти регионов.