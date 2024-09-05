В 2025 году под Ростовом построят новую подстанцию на 220 кВ

На модернизацию электроснабжения Ростовской области в 2025 году направят до 7 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Василий Голубев во время прямой линии с жителями. Эту информацию он сообщил, отвечая на вопрос из хутора Красный Крым.
— В каждом дворе — бензогенератор, и вместе напряжения в 220 В в дома поступает 120 — 180. Дайте напряжение в СНТ «Урожай»! Когда будут новые подстанции? — спрашивают жители.
— Известно, что в СНТ «Урожай» опоры ЛЭП уже переданы энергетикам. Более 30 опор заменены. Около 1500 абонентов перешли на прямые договора. Подана заявка на увеличение мощности, что в конце концов позволит эту проблему снять. Договорились, что администрация Мясниковского района вместе с СНТ «Урожай» и «Ростовэнерго» отрабатывают вопрос по реконструкции линий электропередач, — уведомил губернатор.
По словам главы региона, в 2025 году в инвестпрограмму «Ростовэнерго» включена реконструкция подстанции в селе Чалтырь с увеличением мощности примерно на 60%.
— Я убежден, что это решит задачу. На встрече с министром энергетики я внес ряд мер по модернизации энергоснабжения. Это и реконструкция подстанции на 500 кВ, и строительство новой подстанции на 220 кВ. Работа начата, по некоторым оценкам она обойдется в 6 — 7 млрд рублей.