В 2025 году под Ростовом построят новую подстанцию на 220 кВ

— Я убежден, что это решит задачу. На встрече с министром энергетики я внес ряд мер по модернизации энергоснабжения. Это и реконструкция подстанции на 500 кВ, и строительство новой подстанции на 220 кВ. Работа начата, по некоторым оценкам она обойдется в 6 — 7 млрд рублей.