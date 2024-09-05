Губернатор прокомментировал информацию о том, что проезд на Зеленый остров может стать платным

В Ростове в четверг, пятого сентября, прошла прямая линия с губернатором Василием Голубевым. Ростовчане задавали самые разные вопросы. Один из них касался Зеленого острова. В частности, ростовчанин поделился тем, что в интернете видел сообщение о том, что проезд на остров будет платным.