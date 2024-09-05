Губернатор прокомментировал информацию о том, что проезд на Зеленый остров может стать платным

В Ростове в четверг, пятого сентября, прошла прямая линия с губернатором Василием Голубевым. Ростовчане задавали самые разные вопросы. Один из них касался Зеленого острова. В частности, ростовчанин поделился тем, что в интернете видел сообщение о том, что проезд на остров будет платным.
Василий Голубев сказал, что речь об этом не идет. Также он сообщил, что сейчас идет проектирование моста, в ноябре оно завершится.
— Но никто не планирует вводить плату. Необходимо сделать все, чтобы Зеленый остров становился лучше, интереснее. Этим придется заниматься администрации Ростова. Мост создаст условия для комфортного отдыха людей. Считаю, что Зеленый остров может стать новой точкой роста для Ростова.