Знакомые таинственно погибшего на Пхукете россиянина опровергли версию о суициде

«Илью я знала до 2019 года Ответственный молодой человек, улыбчивый, жизнелюбивый. Жениться не торопился. В тот момент они со Светланой уже встречались, он хотел расстаться. Говорил об этом мне, спрашиваю совета. Говорил о том, что ему ее жалко, он говорит о расставании, а она пугает тем, что совершит суицид. Но жизнь сложилась, что поженились и ребенка родили», — подчеркнула бывшая начальница Орлова Светлана.