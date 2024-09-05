Губернатор ответил, почему после взрыва ракеты не восстановлен музей в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, когда будет отремонтирован Таганрогский художественный музей после взрыва ракеты 28 июля 2023 года. Об этом глава региона рассказал во время прямой линии с жителями Дона 5 сентября, отвечая на вопрос таганрожцев.
Жителей приморского города волновало, что Русский музей в Санкт-Петербурге уже выполнил свою часть работы по реставрации пострадавших картин, а здание еще не восстановлено.
— Любой ремонт — это проект, — подчеркнул губернатор. — Ремонтно-восстановительные работы включают и обследование несущих конструкций, и проектирование, и сами ремонтные работы.
Также глава региона напомнил, что здание, в котором расположен музей, является объектом культурного наследия.
— Его нужно восстанавливать по особым правилам, сохранить всю красоту архитектурных решений. Но работы уже ведутся.
По словам Василия Голубева, на эти цели из областного бюджета выделено 256,5 млн рублей. Срок исполнения проекта — до декабря 2025 года..
— Сейчас мы работаем над закупкой экспозиционного оборудования — это уже дело музейных работников. Я на 100 процентов уверен, что мы завершим ремонт. И, если проектирование пройдет правильно, то и работы пройдут также.