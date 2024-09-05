В Ростовской области 950 млн рублей дополнительно выделят на замену 185 лифтов

— Указанный дом находится в списке не замену двух лифтов. Всего же в этом году в Таганроге должны заменить 12 лифтов в четырех домах. В целом по региону при губернаторском содействии на дополнительную замену 185 лифтов выделяется почти 950 млн рублей, из которых более 280 млн будет направлено в этом году, — проинформировал Сергей Сизиков.