В Ростовской области 950 млн рублей дополнительно выделят на замену 185 лифтов

В 2024 году в Ростовской области на замену 157 лифтов заложили 692 млн рублей, годом ранее на 171 лифт было выделено 375 млн рублей. Об этом в ходе «Прямой линии» рассказал губернатор Василий Голубев.
— Сейчас мы рассматриваем вопрос о дополнительных средствах из областного бюджета на замену еще 185 лифтов, которые вырабатывают свой срок, — добавил Василий Голубев.
Отдельно глава региона уделил внимание ситуации в Таганроге. Жительница одного из домов рассказала, что уже в следующем году в ее многоэтажке остановят старый лифт, при этом очередь на замену должна подойти только в 2033 году. Женщина поинтересовалась, можно ли в этом случае рассчитывать на региональную поддержку.
Губернатор запросил отчет у главы донского минЖКХ Сергея Сизикова.
— Указанный дом находится в списке не замену двух лифтов. Всего же в этом году в Таганроге должны заменить 12 лифтов в четырех домах. В целом по региону при губернаторском содействии на дополнительную замену 185 лифтов выделяется почти 950 млн рублей, из которых более 280 млн будет направлено в этом году, — проинформировал Сергей Сизиков.