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На Дону модернизация электросетей будет стоить порядка семи млрд рублей

На Дону модернизация электросетей обойдется в порядка 7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на модернизацию электросетей планируют направить порядка семи млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в ходе прямой линии.

По словам главы региона, июльские ограничения показали, что электросетевая система Ростовской области сегодня нуждается в продолжающейся модернизации. Сейчас власти работают над вопросом реконструкции ряда энергетических объектов.

— Это реконструкция подстанции на 500 кВт, строительство новой подстанции и центра питания на 220 кВт. Можно говорить, что работа эта начата. Это недешевая работа, по некоторым оценкам это может быть порядка 6−7 млрд рублей, — поделился губернатор.