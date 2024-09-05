На Дону модернизация электросетей будет стоить порядка семи млрд рублей

— Это реконструкция подстанции на 500 кВт, строительство новой подстанции и центра питания на 220 кВт. Можно говорить, что работа эта начата. Это недешевая работа, по некоторым оценкам это может быть порядка 6−7 млрд рублей, — поделился губернатор.