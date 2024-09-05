На Дону модернизация электросетей будет стоить порядка семи млрд рублей

В Ростовской области на модернизацию электросетей планируют направить порядка семи млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в ходе прямой линии.
По словам главы региона, июльские ограничения показали, что электросетевая система Ростовской области сегодня нуждается в продолжающейся модернизации. Сейчас власти работают над вопросом реконструкции ряда энергетических объектов.
— Это реконструкция подстанции на 500 кВт, строительство новой подстанции и центра питания на 220 кВт. Можно говорить, что работа эта начата. Это недешевая работа, по некоторым оценкам это может быть порядка 6−7 млрд рублей, — поделился губернатор.