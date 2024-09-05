В следующем году в станицу Старочеркасскую пустят «Валдай»

Весной в следующем году в станицу Старочеркасскую пустят речное пассажирское судно «Валдай». Об этом во время прямой линии с губернатором, которая прошла пятого сентября, сообщил Василий Голубев.
По словам губернатора, для дончан весной появится новый речной маршрут «Ростов — Старочеркасская — Семикаракорск».
— Но надо понимать, что для полного запуска всех судов, нужна и причальная инфраструктура. И мы продолжаем над этим работать, — отметил Василий Юрьевич.
По словам губернатора, сейчас в планах стоит приобретение новых судов. Так, следующим будет «Метеор» на 120 мест. Под него также создадут маршрут и причалы.
— Более 30 лет такие суда не ходили. В наших перспективах продолжать закупки и больших, и средних, и малых судов. Так как это не только транспортное средство, но и туристические маршруты. И мы будем их развивать.