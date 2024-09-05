Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии обновляют проблемную дорогу

В Башкирии обновляют проблемную дорогу.

Источник: Башинформ

В Башкирии приступили к работам на дороге Восток — Урняк — Стерлитамакский дом отдыха «Шиханы» в Ишимбайском районе.

Ежесуточно здесь проезжает более 1800 автомобилей. Дефекты покрытия вызывали неудобства для жителей близлежащих населенных пунктов, рассказали в управлении дорожного хозяйства республики.

Поэтому было принято решение в рамках содержания выполнить работы по восстановлению изношенного слоя — на участке между деревнями Карасевка и Урняк дорожники обновят покрытие протяженностью 3,4 км.