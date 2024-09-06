Три четверти родителей в России одобряют введение школьной формы

У около семи из десяти респондентов (69%) есть хотя бы один ребенок школьного возраста. При этом половина из родителей детей что-то слышали о том, что Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму, четверть (25%) следила за темой, а еще одна четверть (24%) впервые услышала о нововведениях.
Примерно три четверти родителей одобряют введение школьной формы в российских учебных заведениях: так, 46% опрошенных считают, что школьная форма определенно нужна, 27% — что скорее нужна, чем не нужна. Противоположного мнения придерживаются около 15% респондентов: 7% заявили, что школьная форма определенно не нужна, 9% — что скорее не нужна, чем нужна.
44% участников опроса заявили, что в школе не требуют от них сдавать деньги на ремонт, 34% — что с родителей собирают деньги на ремонт здания, а 17% отметили, что администрация учебных заведений лишь периодически взимает плату. В основном родители школьников положительно оценивают качество ремонта школ: 17% — определенно положительно, 31% — скорее положительно, чем отрицательно. Каждого пятого родителя учащегося не устраивает качество ремонта в учебном заведении: 8% оценивают его определенно отрицательно, 14% — скорее отрицательно, чем положительно.
Тем не менее, более чем три четверти респондентов отрицательно относятся к практике сбора средств на школьный ремонт: 53% заявили об определенно отрицательном отношении, 24% — скорее отрицательном, чем положительном. Лишь 7% участников опроса заявили о положительном отношении.
В заключение читатели дали оценку качеству преподавания в школах, где обучаются их дети. Треть из них оценивают его уровень положительно: 9% оценили определенно положительно, 22% — скорее положительно, чем отрицательно. Примерно такое же количество респондентов дало отрицательную оценку качеству преподнесения материала: 11% заявили об определенно отрицательной оценке, 20% — скорее отрицательной, чем положительной. Затруднились с ответом или не определились с оценкой около 37% участников опроса.