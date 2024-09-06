Три четверти родителей в России одобряют введение школьной формы

У около семи из десяти респондентов (69%) есть хотя бы один ребенок школьного возраста. При этом половина из родителей детей что-то слышали о том, что Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму, четверть (25%) следила за темой, а еще одна четверть (24%) впервые услышала о нововведениях.