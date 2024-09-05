Василий Голубев назвал три главных события в Ростовской области в 2024 году

— Я думаю, что значимых событий больше, чем три. Но, если взять три, то это и активно развитие промышленного производства — строительство новых заводов, которые появились в Ростове и Таганроге, — пояснил губернатор. — И продолжение Ростовского транспортного кольца. Этот проект имеет принципиальное значение в будущем.