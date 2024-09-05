Василий Голубев рассказал о планах на День добрых дел в Ростовской области

В пятницу, 6 сентября, в Ростовской области уже в восьмой раз пройдет День добрых дел. О необходимости этого праздника и объявленном в 2024-м Года добрых дел в регионе рассказал губернатор Василий Голубев во время прямой линии с жителями 5 сентября.
— Важно, чтобы тема добра в обществе была нормой. И, когда мне говорят о сотнях тысяч добрых дел, совершенных в регионе, значит, наши жители на это реагируют.
В День добра в Ростовской области, 6 сентября, глава региона собирается посетить праздничные мероприятия.
— Планирую поучаствовать во встрече с нашими добровольцами на форуме «Мы вместе», на котором собрались волонтеры из ЮФО и СКФО. Кстати, идея Года добрых дел зародилась именно на этом форуме в прошлом году. Радует, что основная часть нашей молодежи с горящими глазами работает и делает добрые дела.