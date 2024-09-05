Василий Голубев рассказал о планах на День добрых дел в Ростовской области

В пятницу, 6 сентября, в Ростовской области уже в восьмой раз пройдет День добрых дел. О необходимости этого праздника и объявленном в 2024-м Года добрых дел в регионе рассказал губернатор Василий Голубев во время прямой линии с жителями 5 сентября.