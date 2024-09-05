Губернатор Василий Голубев признался, чем займется на выходных

— В последний раз брал фотоаппарат в руки в июне. Делал снимки своих внуков в станице, где я когда-то родился. Но фотоаппарат всегда со мной в автомобиле, и я могу его использовать. Просто темп жизни поменялся, и любые увлечения можно ненадолго отодвинуть в сторону, но обязательно к ним вернуться.