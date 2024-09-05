Губернатор Василий Голубев признался, чем займется на выходных

Чем займется в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава региона признался во время прямой линии с жителями в четверг, 5 сентября.
— В выходные, также как и сегодня, точно буду на работе, — ответил на блиц-опрос ведущих глава региона.
Но в напряженном рабочем графике найдется время и на личные дела.
— Скорее всего в воскресенье утром погуляю с собакой, затем позавтракаю с женой. А потом в день Донской иконы Божьей Матери хотел бы зайти в храм. И уже оттуда на работу.
Также Василий Голубев ответил на вопрос о своем увлечении фотографией.
— В последний раз брал фотоаппарат в руки в июне. Делал снимки своих внуков в станице, где я когда-то родился. Но фотоаппарат всегда со мной в автомобиле, и я могу его использовать. Просто темп жизни поменялся, и любые увлечения можно ненадолго отодвинуть в сторону, но обязательно к ним вернуться.