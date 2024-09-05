ЦППК подготовит более 1 тыс. станций и остановочных пунктов к работе в зимний период

«Специалисты уже выполняют комплексные работы на станциях и платформах: готовят снегоуборочное оборудование и уборочный инвентарь, проверяют системы водо- и теплоснабжения, а также герметичность трубопроводов и тепловых пунктов и не только. Наиболее масштабные работы пройдут на 350 наиболее популярных станциях и остановочных пунктах», — значится в сообщении.
Отмечается, что к зимнему периоду заготовят более 10 тыс. единиц уборочного инвентаря и 88 единиц снегоуборочной техники. Компания уже сформировала 2,6 тыс. тонн противогололедного материала.
«Специалисты также осуществляют традиционный комплекс работ по подготовке систем водоснабжения и теплоснабжения, проводят ревизию и ремонт насосов, воздушно-тепловых завес и запорной арматуры. Трубопроводы, тепловые пункты, сети теплоснабжения проходят дополнительные испытания на герметичность. При необходимости проводится локальный ремонт покрытия платформ, ступеней сходов и не только», — заключили в пресс-службе ЦППК.