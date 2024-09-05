ЦППК подготовит более 1 тыс. станций и остановочных пунктов к работе в зимний период

«Специалисты уже выполняют комплексные работы на станциях и платформах: готовят снегоуборочное оборудование и уборочный инвентарь, проверяют системы водо- и теплоснабжения, а также герметичность трубопроводов и тепловых пунктов и не только. Наиболее масштабные работы пройдут на 350 наиболее популярных станциях и остановочных пунктах», — значится в сообщении.