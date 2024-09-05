В Москве отремонтировали более 14,6 тыс. подъездов домов

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали свыше 14,6 тыс. подъездов, работы проходили во всех административных округах», — сказал он.