В Москве отремонтировали более 14,6 тыс. подъездов домов

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали свыше 14,6 тыс. подъездов, работы проходили во всех административных округах», — сказал он.
Заммэра уточнил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен.
«В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов», — добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.