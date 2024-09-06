В России проходят выборы: от мэра Анадыря до губернатора Санкт-Петербурга

В нескольких регионах голосование стартовало раньше. Свой выбор уже сделали избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, кто в основные дни голосования будет находится в плавании. По данным ЦИК, это с 18 августа таким образом проголосовало более 25 тысяч человек в 20 субъектах Федерации. Цифра может увеличиться, так как голосование продлится до 7 сентября.