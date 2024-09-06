В России проходят выборы: от мэра Анадыря до губернатора Санкт-Петербурга

В пятницу в российских регионах стартует единый день голосования. Участки уже открылись на Дальнем Востоке, к примеру, на Чукотке выбирают главу городского округа Анадырь (столицы региона) и представителей муниципальной власти в нескольких районах. К девяти утра по московскому времени голосование начнется во всех регионах, которые выбрали трехдневный формат — от Сахалина до Калининграда.
Там, где используются только бумажные бюллетени, можно проголосовать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) могут выбирать своих кандидатов в любое время для и ночи с восьми утра первого дня голосования и до восьми вечера воскресенья.
Госдума, губернаторы, заксобрания
В этом году в компетенции Центризбиркома только кампания по дополнительным выборам в Госдуму. В Брянской, Ростовской областях и Хакассии своих представителей в федеральный парламент выберут избиратели соответственно Унечского округа № 78, Южного округа № 152 и Хакасского округа № 35. Везде голосование трехдневное.
Как рассказала накануне глава ЦИК Элла Памфилова, здесь в кампанию включились 16 партийных кандидатов и один самовыдвиженец. Все они успешно прошли этап регистрации и поборются за мандаты.
С пятницы начинается голосование на выборах губернаторов в 18 из 21 субъекта, где они проходят напрямую. Самый крупный по числу избирателей субъект здесь — Санкт-Петербург. Кроме того, первых лиц 6−8 сентября выбирают Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкалье, Ставрополье, Хабаровский край, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Самарская, Сахалинская и Тульская области.
Сегодня начинаются выборы и в Москве — тут проголосуют за кандидатов в депутаты городского парламента. Трехдневный формат выбрали еще 9 из 13 субъектов, где в единый день голосования состоятся выборы депутатов законодательных собраний: Республика Алтай, в Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области и Севастополь.
У кого особые условия
В нескольких регионах голосование стартовало раньше. Свой выбор уже сделали избиратели, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, кто в основные дни голосования будет находится в плавании. По данным ЦИК, это с 18 августа таким образом проголосовало более 25 тысяч человек в 20 субъектах Федерации. Цифра может увеличиться, так как голосование продлится до 7 сентября.
Кроме того, в связи с особыми обстоятельствами федеральная комиссия разрешила восьми приграничным регионам провести досрочное голосование с 28 августа. При этом можно использовать любые дополнительные формы — надомное голосование, выездное, на придомовых территориях. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
Как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в докладе о готовности избирательной системы к выборам, решения о проведении такого досрочного голосования приняли в Курской области — на всей ее территории, а также в Брянской области и городе Севастополе — на части их территорий. К четвергу досрочно проголосовала почти треть курян (всего в регионе зарегистрировано боле 870 тысяч избирателей).
Ранее Центризбирком принял решение отложить выборы муниципальных депутатов в семи районах Курской области, но голосование за кандидатов в губернаторы пройдет по графику. «Как же не провести выборы высшего должностного лица, особенно в таких условиях, когда должен быть ответственный, не временный руководитель», — считает Элла Памфилова.
Особенность нынешнего сезона — широкое использование экстерриториальных участков. Всего их будет 209 в 28 регионах. Например, в Москве организован участок по выборам главы Республики Башкортостан. Как рассказали «РГ» в Центризбиркоме, здесь смогут проголосовать в том числе башкирцы — участники СВО, которые проходят лечение в одном из столичных госпиталей. Всего такие участки открыли за пределами своих территорий избиркомы 19 субъектов.
Как можно проголосовать
Большинство субъектов по-прежнему используют обычный бумажный формат. Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на федеральной платформе в этом году воспользуются 25 регионов, из них шесть — впервые. Это Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чечня, а также Костромская и Смоленская области.
Для участия в ДЭГ подано около 920 тысяч заявок, это почти 10% от списочного состава избирателей в 25 субъектах. Причем лидером по доле желающих голосовать через интернет стал дебютант — на Алтае заявления подали 14% избирателей.
Прием заявок на участие в ДЭГ уже завершен. Кто не успел записаться, сможет голосовать только бумажным бюллетенем, а кто выбрал электронный формат и получил статус «учтено», уже не сможет передумать и вернуться на обычный участок.
На собственной платформе голосует еще один регион — Москва, количество онлайн-избирателей здесь станет известно по окончании голосования, поскольку в столице применяются электронные списки и регистрация на ДЭГ не требуется.
В четверг в Центризбиркоме заработал информационный центр. Туда в течение трех дней голосования будет стекаться информация с мест. До окончания голосования на видеостене в зале заседаний ЦИК будут отображаться данные по явке в регионах, а по окончании голосования — результаты в режиме онлайн.
В пятницу тут запланированы видеоконференции с избиркомами Севастополя, Брянской и Курской областей. Главной темой станет обеспечение безопасности на участках. Кроме того, пройдут сеансы связи с Хабаровском и Сахалином, а избирком Удмуртии в рамках Года семьи расскажет о династиях в избирательной системе.