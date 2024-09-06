Китайский городовой: девочки, собаки и место, откуда не сбежать

Четверо коллег едут в провинцию подписывать договор с китайскими партнерами и никак не могут выбраться из покрытого туманом городка — то бензин кончится, то банкомат проглотит карту, а то и машину разнесет в куски грузовик. Постепенно молодые бизнесмены всё более погружаются в пресловутую «русскую хтонь» и примеряют на себя вроде бы чуждые им образы. Например, Аброскин превращается в бандита, а главный герой Андрей забывает о ждущей дома семье ради возможности подирижировать оркестром в парке. Одна надежда на пробивного Сергея (как всегда витальный Никита Кологривый), но и его всё чаще преследуют сцены из идеального чужого детства в духе «Древа жизни» Терренса Малика.