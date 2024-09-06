Китайский городовой: девочки, собаки и место, откуда не сбежать

Одна девочка переживает, что ее мама тратит на других больше времени, чем на нее. Одинокий мужчина находит четвероногого друга в полуразрушенном Китае. Умная школьница решает заработать на своих богатых одноклассниках, которые никак не смогут сдать экзамен без ее помощи. Четверо бизнесменов никак не могут выбраться из странного провинциального города. «Известия» выбрали кино, которое стоит посмотреть в конце недели.
Режиссер: Ху Гуань В ролях: Эдди Пэн, Сяо Синь.
Пекин накануне Олимпиады 2008 года. Мужчина по имени Лан выходит из тюрьмы, где отсидел восемь лет за убийство, и устраивается в бригаду по отлову собак. Один из псов очень красив, и молчаливый главный герой привязывается к нему, хоть за поимку животного предлагают солидную награду.
Трогательная китайская история дружбы, получившая приз в секции «Особый взгляд» в Каннах, снята режиссером военно-патриотических блокбастеров «Восемь сотен» и «Я и моя родина». Тем неожиданней смотрится эта скромная социальная драма с неприглядными пейзажами Китая, заброшенными городами, полными убогих разваливающихся зданий. Режиссер Ху Гуань зафиксировал страну в период перехода с тяжелой промышленности на легкую — потому от постапокалиптических кадров веет ощущением безвременья и на их фоне дружба человека и пса смотрится особенно пронзительно. Картина получила приз в каннской программе «Особый взгляд».
Режиссер: Дж. С. Ли.
В ролях: Каллина Лян, Джабари Бэнкс.
Отличница из небогатой семьи приходит в новую школу для золотой молодежи в Лос-Анджелесе и зарабатывает крупные суммы, помогая одноклассникам списывать на экзаменах.
Увлекательный драматичный триллер, канадский ремейк таиландского хита проката семилетней давности. Лос-Анджелес снят в Ванкувере, из-за чего пропал национальный колорит. Но главная тема — попытка сойти за свою в чуждой среде, как в отечественной драме «Соблазн», — осталась неизменной. Сыгравшая главную роль Каллина Лян также снялась в этом году в хорроре Стивена Содерберга «Присутствие».
Режиссер: Энни Бэйкер.
В ролях: Джулианна Николсон, Зои Циглер, Элиас Котеас, Уилл Пэттон.
Ретродрама про не по годам серьезную девочку и ее мать-акупунктуристку, которой не везет в личной жизни. Во всяком случае, каждый новый мужчина либо оказывается не совсем адекватным, либо и вовсе исчезает (сцена с Элеасом Котеасом в образе гуру напоминает мистическое вознесение). Хотя действие происходит в 1990-е, количество коммун и просветленных людей вполне может навести на мысль о конце 1960-х.
Обаятельная история взросления, выпущенная модной студией A24, напоминает их же ностальгические «Середину 90-х» и «Минари», но в щемящую сладость лета детства примешиваются горькие нотки. Как удержать маму, чтобы она всегда была только твоей? Дебют Энни Бэйкер, драматурга и лауреата нескольких премий, так и не дает ответа на этот вопрос.
Режиссер: О Сын-ук.
В ролях: Чон До-ён, Чи Чхан-ук, Ли Джон-джэ.
Женщина-полицейская взяла на себя вину коррумпированных коллег и, отсидев срок, ищет тех, кто должен ей денег. Вот только выйти на виноватого не так-то просто — ее любовник покончил с собой, обещанная ей квартира зарегистрирована на другого человека, а все пароли и явки она получает от ненавидящего ее бывшего коллеги.
Корейский детектив, где психологизма и расследованию уделяется намного больше времени, чем привычному азиатскому экстриму. Жестокости в духе «Олдбоя» тут и вовсе замечено не было, а главная героиня даже избегает убивать обманувших ее дельцов, хотя вынесенный в название револьвер все-таки ее выручает. В роли ее погибшего любовника — Ли Джон-джэ, наиболее известный по сериалу «Игра в кальмара».
Режиссер: Роман Каримов.
В ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артем Цуканов, Даниил Толстокулаков.
Четверо коллег едут в провинцию подписывать договор с китайскими партнерами и никак не могут выбраться из покрытого туманом городка — то бензин кончится, то банкомат проглотит карту, а то и машину разнесет в куски грузовик. Постепенно молодые бизнесмены всё более погружаются в пресловутую «русскую хтонь» и примеряют на себя вроде бы чуждые им образы. Например, Аброскин превращается в бандита, а главный герой Андрей забывает о ждущей дома семье ради возможности подирижировать оркестром в парке. Одна надежда на пробивного Сергея (как всегда витальный Никита Кологривый), но и его всё чаще преследуют сцены из идеального чужого детства в духе «Древа жизни» Терренса Малика.
Абсурдистскую притчу с цитатами из «Города Зеро» и «Парада планет» слегка портит финал, но одно можно сказать точно — для режиссера «Неадекватных людей» и «Гуляй, Вася!» это серьезный шаг в неожиданном направлении.
Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Елизавета Ищенко, Стас Старовойтов, Марьяна Спивак, Алексей Розин.
Психологическая драма о том, как легко сломать жизнь человека, по роману израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Юная девушка устраивается работать официанткой в летнем кафе, но в жизни всё равно не происходит ничего интересного. Пока она не вступает в перепалку с известным музыкантом. А потом, на беседе со следователем, на вопрос: «Что он с тобой сделал?» многозначительно молчит.