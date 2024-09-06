Пуант на гвоздь: в Москве показали спектакль-посвящение Майе Плисецкой

В театре «У Никитских ворот» долгожданная премьера. Спектакль «Я — Майя» — посвящение великой русской балерине Майе Плисецкой, чье 100-летие со дня рождения страна отметит в следующем году. В постановке народная артистка СССР появляется в виде голограммы. «Известия» побывали на премьере и оценили замысел создателей.
В основу постановки легла пьеса Марка Розовского «Букеты и веники». Худрук театра «У Никитских ворот» знал Майю Плисецкую. Но его литературный труд не о звезде русского балета. У пьесы есть важный подзаголовок — «Страсти по балету». Она рассказывает о непростой судьбе юной балерины, для которой жизнь Майи Плисецкой стала примером стойкости и преодоления преград в красивом, но очень недружелюбном мире.
Рита — солистка «Золотого балета». Она солирует во всех спектаклях и потому — мишень для соперниц, жаждущих ее падения. Автор писал драму. Танец в спектакле не самое основное. Марк Розовский хотел показать драматические коллизии в мире призрачной легкости.
— Нам хотелось передать атмосферу балетного мира, в котором возвышенная красота и низкая греховность иногда парадоксально сочетаются и приводят к конфликтам, неожиданным и весьма позорным, — говорит Марк Розовский. — И тут, как раз, становится необходим образец служения высшему искусству — пример Майи Плисецкой. Ей мы посвящаем свою работу. Она незримо присутствует в нашем сюжете, помогая утвердить честность и профессионализм в творчестве, требующем этической чистоплотности и высокого духовного порыва.
В мире искусства всегда есть место большим деньгам и амбициям. Карьера главной героини, несмотря на ее талант и усилия, оказывается в центре страстей и интриг, которые далеки от искусства.
«Я — Майя» — режиссерский дебют актера театра «У Никитских ворот» Игоря Скрипко. Для него взять на себя ответственность за сценическое воплощение пьесы худрука — настоящий вызов.
— Марк Анатольевич возложил на меня эту обязанность, как говорится, теперь неси свой крест и веруй, — говорит Игорь Скрипко. — Тема спектакля мне близка — артисты, театр, кино, поклонники — всё это составляет мир искусства, к которому я принадлежу. Однако балет — это нечто иное. Я всегда был в нем только зрителем. Поэтому мне пришлось много изучать, читать, смотреть и чувствовать. Основная мысль этого спектакля заключается в том, что талант и искусство сильнее зависти, злости и посредственности. Проявление негативных человеческих качеств в любой сфере одинаково, но умение этому противостоять — это то, что делает человека личностью.
Главную роль режиссер доверил молодой актрисе Ксении Некрасовой. Она в труппе театра «У никитских ворот» год. Профессию осваивала на актерском факультете РГПУ им. А. И. Герцена и в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. На пуанты она встала с легкостью, благо телосложение и хореографическая подготовка позволяет. Режиссер обратил внимание на Ксению еще и по причине некого сходства. Сидя на галерке в зрительном зале, казалось, что это юная Майя Плисецкая.
Такие же большие глаза, длинные руки и стройные ноги. Фуэте Ксении не требовалось исполнять. Но у балетного станка девушка стояла, как и все актеры, занятые в постановке. Классы с ними регулярно проводила балетмейстер Анастасия Радькова. В труппе театра универсальные артисты, они и танцуют, и поют. Спектакль об изнанке балета — возможность продемонстрировать свои данные. Только малая сцена не позволила размахнуться и разбежаться. Но это было и не главное. Истинная прима на сцене была одна — Майя Плисецкая.
Спектакль был невозможен без работы видео-художника Михаила Купрыгина. Это его усилиями был воссоздан образ легенды. Он считывается в портрете, собранном из осколков. Будто писал его художник кубист. В какой-то момент сложный образ Майи Михайловны перерождается в голограмму. А в другой сцене зритель наблюдает за черно-белой кинохроникой и слышит голос народной артистки СССР.
Она рассказывает, как бедно и голодно проходило ее детство в коммуналке на Сретенке. Как в нее не верили педагоги, хоть и считалась Майя первой ученицей. Как прочили ей судьбу «народницы», а не балерины. А когда стала звездой, прохода ей не давали недоброжелатели и завистники. Ее 40 раз вызывали на поклоны в Париже, а потом один раз — в КГБ. За успех на западе приму Большого театра назвали английской шпионкой. В своих мемуарах Майя Плисецкая писала, что на гастролях они ели собачьи консервы, а страна получала валюту за гастроли. Балерина изумлялась, зачем стране сельское хозяйство, когда ее кормит балет.
Сложный путь Майи Плисецкой к мировой славе стал ориентиром для главной героини спектакля Риты. Получив свой золотой гвоздь в пуант, девушка моментально уступила место примы конкурентке. Варя (Ирина Шкабара) — любовница хореографа Павлика (Никита Сюсюкин) мечтала блистать в главных партиях. Но талантом и природными данными уступает Рите. Безвыходная ситуация в труппе возносит новую приму. Но Варвара не знает, что на пути Риты появился неизвестный поклонник (Александр Чернявский), который преподносит вместе с охапками роз книгу «Я — Майя Плисецкая». Парень убежден: это то, что может вернуть Риту на сцену. И оказывается прав.
Художник по свету Евгения Братяков создает на сцене мир иллюзий и грез главной героини. Ухажер появляется в жизни Риты в те минуты, когда она опускает руки. И разрешает ей строить самые смелые планы. Так появляется идея поставить балет «Княжна Тараканова». Копия знаменитой картины Константина Флавицкого висела в квартире деда Майи Плисецкой. На ней из тюремного окна хлестала вода, и мечущиеся мыши бежали по кровати, на которой в алом бархатном декольтированном платье стояла княжна. Она была в полуобморочном состоянии.
И эту картину Плисецкая боялась. Ей было жалко княжну. Позже, когда в ее жизни были неприятности, когда за ней следили, она вспоминала княжну Тараканову. Ей Майя Михайловна хотела посвятить балет, но так и не реализовала свою мечту. Зато эту идею поклонник подсказал Рите. И следуя советам Плисецкой, девушка решила воевать и не сдаваться. Ведь характер и есть судьба. И теперь она говорит себе: «Я — Майя». Это как лозунг, как ориентир, как модель поведения. И идеальный объект для поклонения. Если Рите можно было сказать нет, то Майе — никогда.
По пьесе те, кто некогда отвернулся от целеустремленной и талантливой девушки, вдруг начали помогать. И жесткая, не выпускающая из рук сигарету педагог Эльза Антоновна (Наталья Корецкая) и даже соперница Варя. В финале героиня Ксении Некрасовой выходит в партии княжны Таракановой, и на ней алое бархатное декольтированное платье.
Создатели спектакля позволили себе сравнить жизнь двух балерин — легенды и мечтающей о славе. Оформить идею деликатно им удалось. А то, что талантливый человек всегда неудобен, знают не только в балете. Ротация неизбежна в любом деле, но кто-то борется за свое место под солнцем, а другой без боя сдает позиции. Вот об этом спектакль «Я — Майя». Сидя в зале, ловишь себя на мысли, что несмотря на перипетии героев, хочется улыбаться. И веришь молодым артистам труппы.
На премьерные показы уже аншлаги. Театралам стоит позаботиться о билетах заранее. Ближайший спектакль 6 и 11 сентября на Новой сцене театра «У Никитских ворот».