Пуант на гвоздь: в Москве показали спектакль-посвящение Майе Плисецкой

И эту картину Плисецкая боялась. Ей было жалко княжну. Позже, когда в ее жизни были неприятности, когда за ней следили, она вспоминала княжну Тараканову. Ей Майя Михайловна хотела посвятить балет, но так и не реализовала свою мечту. Зато эту идею поклонник подсказал Рите. И следуя советам Плисецкой, девушка решила воевать и не сдаваться. Ведь характер и есть судьба. И теперь она говорит себе: «Я — Майя». Это как лозунг, как ориентир, как модель поведения. И идеальный объект для поклонения. Если Рите можно было сказать нет, то Майе — никогда.