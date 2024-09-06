Маска-шоу: каким получился сериал «Зорро» с Жаном Дюжарденом

Премьера нового приключенческого сериала «Зорро» состоится в России 6 сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» одновременно со всеми миром. Над новым проектом о легендарном мстителе в маске работали французские шоураннеры Ноэ Дебре и Бенжамин Шабри, и он выходит в один год с одноименной испанской версией от Amazon Prime. Но от привычных «зорровских» канонов французы решили отойти. Герой в исполнении оскароносного Жана Дюжардена переживает кризис среднего возраста, с переменным успехом пытается управлять Лос-Анджелесом 1821 года, а о маске, шляпе и шпаге вспоминает лишь в крайних случаях. «Известия» уже посмотрели первые эпизоды и констатируют: новый «Зорро» получился динамичным, лишенным пафоса и очень смешным.
Новая версия Зорро разительно отличается от всех предыдущих его воплощений. Она французская, и не только потому что над ней работали Ноэ Дебре и Бенжамин Шабри. Героя в маске, на этот раз стареющего, воплотил Жан Дюжарден — лауреат «Оскара», звезда «Артиста» и «99 франков». Кстати, его Зорро не первый, кто говорит по-французски. Первым был Ален Делон, и спустя три недели после его смерти сериал ощущается как условный трибьют.
1981 год, благородный дон Диего де ла Вега больше не главный мститель Лос-Анджелеса. Городом управляет его отец Алехандро — в весьма почетном возрасте, но любимый всеми жителями. Именно поэтому Зорро здесь больше не нужен. Тот, кто скрывался под его маской (пылится где-то в подвале роскошного поместья уже добрые 20 лет), теперь живет в тени своего родителя и вынужден терпеть его публичные издевательства. К слову, с бандитами Диего при свете дня теперь решает проблемы методами дипломатии, хотя лишний раз всё же демонстрирует, что боевую форму сорокалетний (или пятидесятилетний?) де ла Вега еще не растерял.
Когда отец умирает от сердечного приступа Диего приходится взять бразды правления в свои руки. И быть лидером в этом городе явно тяжелее, чем махать шпагой и сражаться с негодяями. Главный из них здесь тоже имеется. Головная боль новоиспеченного мэра Лос-Анджелеса — не бесконечные жалобы горожан, установка водопровода или неудавшийся урожай хрена, а богатый и беспринципный дон Эммануэль. Вероятно, выбор имени главного антагониста во французской адаптации не случаен. Вместо помощи в улучшении инфраструктуры города он решает построить казино. Не в силах видеть, как Эммануэль эксплуатирует бедняков, де ла Вега понимает, что Зорро должен вернуться.
Дуальность персонажа Дюжардена на этот раз очень далека от того, что оставил в наследство Антонио Бандерас, чей герой первым всплывает в памяти, когда думаешь о Зорро. Во французском сериале он скорее тяготеет к Человеку-пауку. Да, этот Диего де ла Вега богат и женат на благородной и красивой Габриэлле, но сам по себе жутко невезучий и неуклюжий. И даже когда ему выпадает случай в чем-то преуспеть, он тут же совершает ошибку, которая приводит к провалу. Совершенно другой де ла Вега под маской Зорро — сильный, умный и обольстительный. Сравнение с Человеком-пауком напрашивается и в романтической линии сериала. В финале первого эпизода супруга Зорро, не подозревая, кто прячется за маской, стремится поцеловать его в знак благодарности за спасение. Благо тот не висит вверх ногами под проливным дождем. В реальной жизни у супругов тоже не всё так гладко: Габриэлла отчаянно мечтает завести детей, а еще понятия не имеет о прошлой двойной жизни мужа.
Желание вернуть признание и любовь по ходу сериала играет с Зорро злую шутку не раз и не два, а потом и вовсе ставит героя перед сложным выбором. Но весь пафос нарастающего конфликта всегда сглаживает юмор. Его здесь действительно много, приключенческий сериал постоянно балансирует на грани хорошей французской комедии. Иногда ситуации настолько абсурдны, но в целом соответствуют тому, что мы привыкли видеть в фильмах и сериалах с участием Дюжардена. Как если бы Зорро поместили в сеттинг «Агента 117». Возможно, заказавший французам сериал Paramount+ очень хочет вдохнуть жизнь не только в эту стареющую легенду, но и в телевизионные мыльные оперы для семейного просмотра.
С экшеном у сериала также нет проблем. Здесь есть всё, чтобы зритель поверил, что перед ним тот самый мир Зорро. Всякий раз местный Робин Гуд должен прийти и исправить очередную катастрофическую ситуацию, в которую попали жители его города. Сериал снимался в реальных декорациях Испании, а бои на шпагах в переулках с солдатами сержанта Гарсиа никуда не делись. И здесь еще раз хочется отметить исполнителя главной роли, который мастерски обращается с холодным оружием на экране. Но главный враг Зорро — не коварный и жадный Эммануэль, и даже не суровый сержант Гарсия, а он сам. Тайна Диего де ла Вега стремительно рушит его брак. Всё же без любовных драм в этой истории не обойтись.
В 2024 году Зорро определенно вернулся в моду. Возможно, это последствия кризиса в супергероике — киновселенная Marvel начала сдавать уже на своей четвертой фазе, не открыв новых ярких героев. На этом фоне множатся проекты, связанные с именем Зорро. Год начался с испанского сериала от режиссера «Бумажного города» Хавьера Кинтаса — он также официально вышел в России. Disney же готовится переосмыслить классического «Зорро» 1950-х годов с Гаем Уильямсом, в ремейке главную роль исполнит Уилмер Вальдеррама.
Французский «Зорро» ничего революционного не предлагает. Это отличный сериал, чтобы скоротать выходные, если бы все эпизоды вышли в один день по модели Netflix. Фанаты Жана Дюжардена будут рады обнаружить актера на пике своей формы, а создателям нового «Зорро» хочется сказать спасибо за то, что в переосмыслении старой как мир истории они рискнули оставить ее в аутентичных локациях, а не поддались тренду перенести ее в сегодняшние реалии.