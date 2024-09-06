Маска-шоу: каким получился сериал «Зорро» с Жаном Дюжарденом

Дуальность персонажа Дюжардена на этот раз очень далека от того, что оставил в наследство Антонио Бандерас, чей герой первым всплывает в памяти, когда думаешь о Зорро. Во французском сериале он скорее тяготеет к Человеку-пауку. Да, этот Диего де ла Вега богат и женат на благородной и красивой Габриэлле, но сам по себе жутко невезучий и неуклюжий. И даже когда ему выпадает случай в чем-то преуспеть, он тут же совершает ошибку, которая приводит к провалу. Совершенно другой де ла Вега под маской Зорро — сильный, умный и обольстительный. Сравнение с Человеком-пауком напрашивается и в романтической линии сериала. В финале первого эпизода супруга Зорро, не подозревая, кто прячется за маской, стремится поцеловать его в знак благодарности за спасение. Благо тот не висит вверх ногами под проливным дождем. В реальной жизни у супругов тоже не всё так гладко: Габриэлла отчаянно мечтает завести детей, а еще понятия не имеет о прошлой двойной жизни мужа.